  1. Osmanlı 3 puana uçtu
  2. Juventus Zagreb’te güle oynaya

Dortmund’tan Real’e yine geçit yok!

Alman ekibi, Emre Mor’un da oynadığı maçta, evinde 5 maçtır yenilmediği ile 2-2 berabere kaldı

Dortmund’tan Real’e yine geçit yok!
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Almanya'da oynandı... Bu sezon çok flaş bir performans sergileyen Borussia Dortmund, son şampiyon Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. emre mor 77'de oyuna girdi İspanyol devi maçın 17. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Fakat 43. dakikada Aubameyang skoru eşitledi. Real Madrid 68. dakikada Varane ile durumu 2-1 yaptı. 87. dakikada Schürrle skoru belirledi: 2-2. Evinde güçlü rakibine 5 maçtır yenilmeyen Dortmund'ta Emre Mor 77. dakikada oyuna girdi.


Ronaldo maçın ardından Emre Mor'u böyle tebrik etti.
Etiketler: ,
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar