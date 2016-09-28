Dortmund’tan Real’e yine geçit yok!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Almanya'da oynandı... Bu sezon çok flaş bir performans sergileyen Borussia Dortmund, son şampiyon Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. emre mor 77'de oyuna girdi İspanyol devi maçın 17. dakikasında CristianoRonaldo'nun golüyle öne geçti. Fakat 43. dakikada Aubameyang skoru eşitledi. Real Madrid 68. dakikada Varane ile durumu 2-1 yaptı. 87. dakikada Schürrle skoru belirledi: 2-2. Evinde güçlü rakibine 5 maçtır yenilmeyen Dortmund'ta Emre Mor 77. dakikada oyuna girdi.
Ronaldo maçın ardındanEmre Mor'uböyle tebrik etti.
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