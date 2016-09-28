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yine PFDK’lık oldu

Beşiktaş yine PFDK’lık oldu
Kulübü Galatasaray ile oynanan lig maçında saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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