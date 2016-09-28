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Atletico-B.Münih rövanşa çıkıyor

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en önemli maçı Madrid’te olacak

Atletico-B.Münih rövanşa çıkıyor
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde unutulmaz bir mücadele veren Atletico Madrid ve Bayern Münih bu akşam Vicente Calderon'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Atletico rakibini eleyip finale yükselmişti. D Grubu'nda ayrıca PSV Eindhoven, Rostov'u konuk edecek. Gecenin diğer maçları şöyle: A Grubu: Arsenal-Basel, Ludogorets- PSG, C Grubu: Celtic-Manchester City, Borussia Mönchengladbach-Barcelona.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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