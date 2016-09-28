Atletico-B.Münih rövanşa çıkıyor

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde unutulmaz bir mücadele veren Atletico Madrid ve Bayern Münih bu akşam Vicente Calderon'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Atletico rakibini eleyip finale yükselmişti. D Grubu'nda ayrıca PSV Eindhoven, Rostov'u konuk edecek. Gecenin diğer maçları şöyle: A Grubu: Arsenal-Basel, Ludogorets- PSG, C Grubu: Celtic-Manchester City, Borussia Mönchengladbach-Barcelona.