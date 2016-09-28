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Arda girdi, kazandı

Arda girdi, Barcelona kazandı
C Grubu'nda, , Alman ekibi 'ı 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren milli oyuncu ise attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Mönchengladbach, Barcelona'yı konuk etti. Alman ekibi 34. dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 59. dakikada oyuna giren Arda Turan, 65. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 74. dakikasında Gerard Pique Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti. 90 dakika Katalan ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 00:07
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