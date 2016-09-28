  1. Josef de Souza: Benim işim savaşmak
  2. Allardyce’ın aldığı rüşvet İngiltere’yi sarstı

: En önemli maçımız

Advocaat: En önemli maçımız
F.Bahçe Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları en önemli grup maçının Feyenoord ile sahalarında oynayacakları maç olduğunu diye getirdi. Hollandalı teknik adam, "Evimizdeki 3 maçı da kazanmak zorundayız. Özellikle Feyenoord hedef maçımız. Kazanarak avantajı yakalamak istiyoruz. Aksi halde risk artabilir" dedi.
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar