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5 haftanın zirvesinde Tolga var

5 haftanın zirvesinde Tolga var
Takımın orta alandaki dinamosu Tolga Ciğerci, ligin 5 haftalık bölümünde en fazla mesafe kat eden oyuncu olmayı başardı. 5 maçta 11 bin 961 metre koşan Galatasaraylı futbolcuyu 11 bin 714 metre ile Karabüksporlu Ceyhun Gülselam ve 11 bin 565 metre ile Karabüksporlu Poko izledi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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