5 haftanın zirvesinde Tolga var

Takımın orta alandaki dinamosu Tolga Ciğerci, ligin 5 haftalık bölümünde en fazla mesafe kat eden oyuncu olmayı başardı. 5 maçta 11 bin 961 metre koşan Galatasaraylı futbolcuyu 11 bin 714 metre ile Karabüksporlu Ceyhun Gülselam ve 11 bin 565 metre ile Karabüksporlu Poko izledi.