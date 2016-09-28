  1. Jan Durica istikrar abidesi
  2. Trabzonspor’a karşı asla tolerans yok

3-4 maç ceza geliyor

3-4 maç ceza geliyor
Trabzonspor'da Ersun Yanal'a ceza kapıda. Konya maçında hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevkedilen 'ın minimum 3 maksimum 7 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilirken bu durum büyük kriz yaşattı.
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar