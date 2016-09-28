3-4 maç ceza geliyor

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Trabzonspor'da Ersun Yanal'a ceza kapıda. Konya maçında hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevkedilen Ersun Yanal'ın minimum 3 maksimum 7 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilirken bu durum büyük kriz yaşattı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Gazete
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