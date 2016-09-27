Skrtel&Kjaer milli takıma çağrıldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda yer alan Slovakya Milli Takımı'nın deplasmanda Sloven ve evinde İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli futbolculardan Skrtel'in adının bildirildiği 22 kişilik kadroda Stoch'a yer verilmedi. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Danimarka'da ise Teknik Direktör Age Hareide Polonya ve Karadağ maçları kadrosuna Simon Kjaer'i davet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.