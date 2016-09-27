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& milli takıma çağrıldı

Skrtel&Kjaer milli takıma çağrıldı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda yer alan Slovakya Milli Takımı'nın deplasmanda Sloven ve evinde İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli futbolculardan 'in adının bildirildiği 22 kişilik kadroda Stoch'a yer verilmedi. Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Danimarka'da ise Teknik Direktör Age Hareide Polonya ve Karadağ maçları kadrosuna Simon 'i davet etti.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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