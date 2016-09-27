Şampiyonlar Ligi’nde 8 maç oynanacak

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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün başlıyor. Program şöyle: Monaco (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya), CSKA Moskova (Rusya)-Tottenham (İngiltere), Dortmund (Almanya)-R.Madrid (İspanya), S.Lizbon (Portekiz)-Legia Varşova (Polonya), Kopenhag (Danimarka)-Club Brugge (Belçika), Leicester (İngiltere)-Porto (Portekiz), Sevilla (İspanya)-Sevilla (Fransa), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Juventus (İtalya)
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