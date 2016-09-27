Oğuzhan depremi!

Kartal'a kötü haber Oğuzhan'dan geldi. Siyah- Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncunun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileğinde ödem tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Oğuzhan 'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapılacak maçta oynama ihtimalinin çok az olduğu öne sürüldü.



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Bu arada Oğuzhan büyük takımlara karşı oynanan maçlarda etkisiz kaldı. Oğuzhan; F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve Bursaspor'a karşı yer aldığı 22 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yapabildi. Oğuzhan bu 22 maçın sadece 6'sında 90 dakika sahada süre alabildi.