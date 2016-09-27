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Lukas görev bekliyor

Lukas Podolski görev bekliyor
Sakatlığı geçen Podolski, Antalya maçında kadroya girmeyi hedefliyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Panzer hırslı görüntüsüyle dikkat çekerken, Riekerink'in kararı merak konusu.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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