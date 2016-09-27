Lens Fenerbahçe’nin yeni Alex’i oldu!

F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jermain Lens 3 resmi maçta 4 asist yaptı... Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. 11 YIL SONRA

Lens'in performansı akıllara Alex De Souza'yı getirdi... 11 yıldır Fenerbahçe'de ligin ilk 5 haftasında 4 asist yapan oyuncu yoktu. 11 yıl önce Alex De Souza benzer bir performansa imza atarken, Lens de performansıyla Brezilyalı yıldızı anımsattı. Lens Sunderland'de oynarken 22 maçta sadece 3 asist yapmıştı.