Lens Fenerbahçe’nin yeni Alex’i oldu!

F.Bahçe'ninHollandalı yıldızıJermain Lens 3resmi maçta 4 asistyaptı... Sarı-Lacivertlitaraftarlarınsevgilisi haline geldi.11 YIL SONRA Lens'in performansı akıllara Alex De Souza'yı getirdi... 11 yıldır Fenerbahçe'de ligin ilk 5 haftasında 4 asist yapan oyuncu yoktu. 11 yıl önce AlexDe Souza benzer bir performansa imza atarken, Lens de performansıyla Brezilyalı yıldızı anımsattı. Lens Sunderland'de oynarken 22maçta sadece 3 asist yapmıştı.
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