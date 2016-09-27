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Lens Fenerbahçe’nin yeni Alex’i oldu!

5 haftada 4 asist yaptı. Alex De Souza’nın 11 yıl önceki performansını yakaladı...

Lens Fenerbahçe’nin yeni Alex’i oldu!
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jermain Lens 3 resmi maçta 4 asist yaptı... Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. 11 YIL SONRA
Lens'in performansı akıllara Alex De Souza'yı getirdi... 11 yıldır Fenerbahçe'de ligin ilk 5 haftasında 4 asist yapan oyuncu yoktu. 11 yıl önce Alex De Souza benzer bir performansa imza atarken, Lens de performansıyla Brezilyalı yıldızı anımsattı. Lens Sunderland'de oynarken 22 maçta sadece 3 asist yapmıştı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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