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Kiev ve Ç.Rizespor’u geçeceğiz

Kiev ve Ç.Rizespor’u geçeceğiz
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu , Galatasaray karşısında kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Dinamo Kiev ve Çaykur Rizespor'u geçeceğiz. Panik yapacak bir durum yok" diye konuştu.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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