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Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 sıra

Yönetici , “Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 takıma girmek” dedi

Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 sıra
Beşiktaşlı yönetici , hedeflerinin sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da zirvede olan bir takım yaratmak olduklarını söyledi. Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'de sürekli şampiyon olan, Avrupa'da da 10 takım içinde yer almak" diye konuştu
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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