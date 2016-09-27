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’ye özel tv ve cep telefonu

Yönetim F.Bahçe’ye özel TV ve cep telefonu üretmesi için Vestel ile anlaştı

Fenerbahçe’ye özel tv ve cep telefonu
Fenerbahçe, Hello Kitty'den sonra yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Fenerbahçe ile Vestel'in anlaşması kapsamında sarı lacivertli kulübe özel televizyon ve cep telefonu üretimi yapılacak. İmza töreni bugün saat 14.00'te Ülker Stadı'nda yapılacak. Özel televizyon ve cep telefonlarının kapsamlı olacağı ve çağın yeniliklerine hitap edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Etiketler:
  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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