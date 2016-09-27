Fener hızla düzeliyor

FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Feyenoord maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli takıma karşı oynayacağı için çok heyecanlandığını söyleyen Kuyt, "Benim için garip bir his olacak. Fenerbahçe'yi çok esviyorum. Oradaki günlerimi özlüyorum. Onları görmek güzel olacak. Türkiye'de Fenerbahçe'de unutamayacağım günlerim oldu. 3 yılım geçti. Van Persie ve Skrtel'in yanı sıra VolkanAlper ve Mehmet Topal'la da görüşüyorum" dedi. Fenerbahçe'nin hızla düzeldiğini söyleyen Kuyt, "Avrupa'da başarılı olacaklar.Ligde de şampiyonluğa oynayacaklar" dedi.
VAN PERSİE FAYDALI OLUR Van Persie'nin çok büyük bir yıldız olduğunu söyleyen Kuyt, "Yüzde 100 formdaykençok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'ye fayralıolacaktır. Herkes onun yeteneklerininfarkında" ifadelerini kullandı.
KUYT'TAN FENER'ETÜRKÇE MESAJ Fenerbahçe'de3yıl forma giyenDirk Kuyt Feyenoordmaçıöncesi Sarı-Lacivertli camiayaTürkçemesajla seslendi.Hollandalıyıldız, "Her şeyçok zor ama Fenerbahçeçokgüzel" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.