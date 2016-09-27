Fener hızla düzeliyor

FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Feyenoord maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli takıma karşı oynayacağı için çok heyecanlandığını söyleyen Kuyt, "Benim için garip bir his olacak. Fenerbahçe'yi çok esviyorum. Oradaki günlerimi özlüyorum. Onları görmek güzel olacak. Türkiye'de Fenerbahçe'de unutamayacağım günlerim oldu. 3 yılım geçti. Van Persie ve Skrtel'in yanı sıra Volkan Alper ve Mehmet Topal'la da görüşüyorum" dedi. Fenerbahçe'nin hızla düzeldiğini söyleyen Kuyt, "Avrupa'da başarılı olacaklar. Ligde de şampiyonluğa oynayacaklar" dedi.



VAN PERSİE FAYDALI OLUR

Van Persie'nin çok büyük bir yıldız olduğunu söyleyen Kuyt, "Yüzde 100 formdayken çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'ye fayralı olacaktır. Herkes onun yeteneklerinin farkında" ifadelerini kullandı.



​KUYT'TAN FENER'E TÜRKÇE MESAJ

Fenerbahçe'de 3 yıl forma giyen Dirk Kuyt Feyenoord maçı öncesi Sarı- Lacivertli camiaya Türkçe mesajla seslendi. Hollandalı yıldız, "Her şey çok zor ama Fenerbahçe çok güzel" dedi.