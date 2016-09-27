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’nin yaşam koçu !

’nin attığı gollerden sonra saha kenarında birlikte sevinen ’un Nijeryalı oyuncuya bir nevi yaşam koçluğu yaptığı ortaya çıktı.

Emenike’nin yaşam koçu Sow!
Emenike ve Sow'un gol sevinçlerini birlikte yaşamalarının nedeni belli oldu. Yedek kalmasına rağmen Emenike'ye her maç öncesi psikolojik olarak özel destek veren Sow'un Nijeryalı futbolcuya bir nevi yaşam koçluğu yaptığı ortaya çıktı. Kiralık oynadığı West Ham'dan geri döndüğünde hakkında "Başarılı olur mu" soruları gündeme gelen Emenike'nin maçlardaki performası yüzleri güldürüyor. Monaco'ya iki maçta 3 gol atan Emenike, ligde de golleri sıralamaya başladı. Önce Kasımpaşa, sonra Gaziantep filelerini havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 de asist yapan 29 yaşındaki yıldıza Sow'un psikolojik olarak büyük destek verdiği belirlendi.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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