Kartal'ın yıldız oyuncusu Quaresma 33 yaşına girdi. Yıldız futbolcu için Beşiktaş Kulübü ve UEFA kutlama mesajları yayımladı. Siyah- Beyazlı kulüp resmi Twitter hesabından Quaresma'nın fotoğrafını yayınlayarak, "İyi ki doğdun Ricardo Quaresma" ifadesini kullandı.
FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından da yine Portekizli futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak, "Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş'ın kahramanı. Quaresma bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" ifadelerine yer verdi.
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