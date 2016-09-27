Cimbom&Kartal’a bombardıman

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı bombaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Hakemleri Mahmut Uslu'ya sorun" sözlerine tepki gösterdi. Daha önce "Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" diyen Mahmut Uslu, "Şike sürecinde bizi yalnız bırakan Beşiktaş'ın konuşmaya hakkı yok. Fikret Orman benim sözlerime neden daha önce cevap veremedi? Neden her yere konuşuyor da bana kırıldığını Valilik toplantısında bana söylemedi. Çıkıyor kendi televizyonunda cevap veriyor. ''Beşiktaş'ın bize karşı olumsuz tavrı Yenikapı ruhuna zarar veriyor" diye konuştu.



HAKEMLER BEŞİKTAŞ'A POZİTİF BAKIYOR

''Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözünün arkasında olduğunu söyleyen Uslu, "Marcelo ve Caner gibi oyuncular atılması gerekirken atılmadı. Hakemlerin bize karşı negatif, Beşiktaş'a karşı pozitif olduğunu seziyorum. Beşiktaş dört maçta hakemlerden mağdur olmadı.'' ''Karabükspor maçıda Galatasaray haksız puan aldı. Hakem orada fazla uzattı'' diye konuştu.



'SEN ŞAMPİYON OL BEN KUPAYI ALAYIM!'

Deplasman yasağının Fenerbahçe sayesinde kalktığını söyleyen Uslu, "Biz dört ay önce İstanbul Valiliğine faksladık. Deplasman yasağı kalktıysa bizim başvurumuz sayesinde kalktı. Biz herkesle saha dışında ebedi dost, saha içinde ezeli rakibiz. Beşiktaş ile Galatasaray'ın dostluğundan şüphem yok. 'Sen şampiyon ol ben kupayı alayım' diyenler tabi dost olacaklar'' ifadeseni kullandı.



FATİH TERİM KARNINDAN KONUŞMASIN!

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i de eleştirdi. Uslu, ''Fatih Terim, Arda hakkında karnından konuşmasın açık olsun. Barıştan dostluktan herkes bahsediyor. Hepimiz ağzımıza fermuar çekelim, konuşmayalım. Türkiye'nin en iyi kalecisi yok, en iyi orta sahası yok. Fatih Terim konuştu, Arda konuştu. Ben bir şey anlamadım" dedi.