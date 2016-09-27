Cimbom&Kartal’a bombardıman

Şike sürecinde bizi yalnız bırakan Beşiktaş’ın konuşmaya hiç hakkı yok... Beşiktaş’ın bize karşı olumsuz tavrı Yenikapı Ruhu’na zarar veriyor. Beşiktaş ile Galatasaray'ın dostluğundan şüphem yok! 'Sen şampiyon ol, ben kupayı alayım' diyenler tabii ki dost olacaklar. G.Saray'ı Kadıköy'e bekliyoruz.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı bombaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Hakemleri Mahmut Uslu'yasorun" sözlerine tepki gösterdi. Daha önce "Hakemler Beşiktaş'ıkolluyor" diyen MahmutUslu, "Şike sürecindebizi yalnız bırakan Beşiktaş'ınkonuşmaya hakkı yok.Fikret Orman benim sözlerimeneden daha önce cevapveremedi? Neden her yerekonuşuyor da bana kırıldığınıValilik toplantısında banasöylemedi. Çıkıyor kendi televizyonundacevap veriyor.''Beşiktaş'ın bize karşı olumsuztavrı Yenikapı ruhunazarar veriyor" diye konuştu.
HAKEMLER BEŞİKTAŞ'A POZİTİF BAKIYOR ''Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor"sözünün arkasında olduğunusöyleyen Uslu, "Marcelo veCaner gibi oyuncular atılmasıgerekirken atılmadı. Hakemlerinbize karşı negatif, Beşiktaş'akarşı pozitif olduğunu seziyorum.Beşiktaş dört maçta hakemlerdenmağdur olmadı.''''Karabükspor maçıda Galatasarayhaksız puan aldı. Hakemorada fazla uzattı'' diye konuştu.
'SEN ŞAMPİYON OL BEN KUPAYI ALAYIM!' Deplasman yasağının Fenerbahçe sayesinde kalktığını söyleyen Uslu, "Biz dört ay önce İstanbulValiliğine faksladık. Deplasmanyasağı kalktıysa bizim başvurumuzsayesinde kalktı. Biz herkesle saha dışında ebedi dost, saha içinde ezeli rakibiz. Beşiktaş ileGalatasaray'ın dostluğundanşüphem yok. 'Sen şampiyon olben kupayı alayım' diyenler tabidost olacaklar'' ifadeseni kullandı.
FATİH TERİM KARNINDAN KONUŞMASIN! Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü MahmutUslu Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i de eleştirdi. Uslu, ''Fatih Terim, Arda hakkında karnından konuşmasın açık olsun. Barıştan dostluktan herkes bahsediyor. Hepimiz ağzımıza fermuar çekelim, konuşmayalım. Türkiye'nin en iyi kalecisi yok, en iyi orta sahası yok. Fatih Terim konuştu, Arda konuştu. Ben bir şey anlamadım" dedi.
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