Bruma krizi kapıda

Galatasaray'da yakın bir zamanda Bruma krizi yaşanabilir... Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Portekizli yıldızın gösterdiği etkili performans yönetimi harekete geçirdi. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Bruma'ya şimdiden çok ciddi taliplerin olması üzerine işi sağlama almak isteyen yönetim yıldız oyuncuya yeni bir sözleşme yapmak istedi. Yeni sözleşmede Bruma için, "40 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi koydurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu isteğine Bruma'nın bağlı olduğu menajerlik şirketi karşı çıktı. Menajerlik şirketinin Portekizli yıldız için böyle ağır bir madde koydurulmasını asla istemediği öne sürüldü. Bruma konusunda yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Galatasaray Yönetimi'nin çok rahatsız olduğu ve Portekizli oyuncu için ikna yollarının deneneceği belirlendi.
MENAJERLİK ŞİRKETİ İLE GÖRÜŞÜLECEK Bruma gibi dünya yıldızı olabilecek genç bir oyuncuyu kesinlikle kaçırmak istemeyen GalatasarayYönetimi'nin menajerlik şirketini ikna etmek için bütün yolları denediği gelen bilgiler arasında. Portekizli oyuncu Bruma'nın ise gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konuda menajerlik şirketiyle kapılı kapılar ardında bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bruma konusunda Başkan Dursun Özbek'in çok hassas olduğu ve bu oyuncuyu kaptırmamak için her türlü hamleyi yapacağı öğrenildi.
DÜNYANINEN HIZLI9. GOLÜ Beşiktaş'a attığı golle taraftarları mest eden Bruma'nın, Fabri ile karşı karşıya kaldığı sırada 34 kilometre hıza ulaştığı açıklanmıştı. Portekizli starın dünyanın en hızlı 9. golünü attığı ortaya çıktı.
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