Akdeniz derbisinde son gülen Adana

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Adanaspor, Alanyaspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Adanaspor 27'de Tevfik'le 1-0 öne geçti. Abdoulaye 30'da skora 1-1'lik denge getirdi. Ev sahibi 45+2'de Magaye'nin attığı golle devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı.
HEYECAN BÜYÜKTÜ
Maçın 2. yarısının 55. dakikasında Guerrier şık bir vuruşla Alanyaspor'un beraberlik golünü kaydetti. Ancak 64'te bu kez sahneye çıkan Cem'in golüyle Adanaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-2 yendi.
ADANA SİFTAH YAPTI
Bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan Adanaspor, Alanyaspor'u 3-2 yenerek siftah yaptı. Toros Kaplanları maçtan sonra çok büyük bir sevinç yaşadı.
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