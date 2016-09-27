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Akdeniz derbisinde son gülen Adana

Süper Lig’e bu sezon çıkan 2 takımın mücadelesi nefes kesti. ; Tevfik, Magaye ve Cem’in golleriyle 3 puana uzandı. Alanyaspor’un gollerini Ba ve Guerrier attı.

Akdeniz derbisinde son gülen Adana
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Adanaspor, Alanyaspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Adanaspor 27'de Tevfik'le 1-0 öne geçti. Abdoulaye 30'da skora 1-1'lik denge getirdi. Ev sahibi 45+2'de Magaye'nin attığı golle devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı.

HEYECAN BÜYÜKTÜ
Maçın 2. yarısının 55. dakikasında Guerrier şık bir vuruşla Alanyaspor'un beraberlik golünü kaydetti. Ancak 64'te bu kez sahneye çıkan Cem'in golüyle Adanaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-2 yendi.

ADANA SİFTAH YAPTI
Bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan , Alanyaspor'u 3-2 yenerek siftah yaptı. Toros Kaplanları maçtan sonra çok büyük bir sevinç yaşadı.
Etiketler:
  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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