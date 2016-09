Advocaat’tan Volkan’a son vuruş dersi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor maçında sayısız gol kaçıran Volkan Şen ile özel bir görüşme yaptı.



TOP TEKNİĞİN ÇOK YÜKSEK AMA!

Volkan'ın son vuruşlarda eksiği olduğunu düşünen Hollandalı teknik adam, "Çok yetenekli bir futbolcusun. Çok kolay adam geçiyorsan. Top tekniğin çok yüksek. Ancak son vuruşlarda bir o kadar başarısızsın. Eğer yakaladıklarını atsan durum çok farklı olurdu" dedi.



HER İDMAN SONRASI ÖZEL DERS!

Volkan'ı her idman sonrası özel bir çalıymaya tabi tutacağını söyleyen Advocaat, "Her idman bitiminde son vuruş çalışacağız" ifadesini kullandı.



​TAKIMA VOLKAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ!

Advocaat'ın, soyunma odasında Fenerbahçeli futbolculara "Volkan gibi risk almaktan korkmayın. Gol atamadı ama oyundan hiç kopmadı" dedi.