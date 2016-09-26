Timsah zirve yürüyüşünde

Son haftaların formda takımı Bursasporevinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenereküst üste 3. galibiyetini aldı. Yeşil-Bayazlılarböylece Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçerek12 puanla ligde ikinci sıraya yerleşti.
İSMAİL 74'TE KIRMIZI GÖRDÜ
MAÇIN ilk yarısı 0-0 sona erdi. 62. dakikada Otigba'nın uzaklaştırmak istediği top Jorquera'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşu köşeden filelere gitti: 1-0. 74. dakikada İsmailKonuk ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı dedi. İsmail de ikinci sıra kartı görüp atıldı. Fakat Tunay Torun'un penaltısını Harun kurtardı. Bursa kalan dakikalarda iyi savunma yapıp üç puanı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.