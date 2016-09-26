  1. Gençlerbirliği çok yaman
  2. Çok güzel hareketler bunlar

Timsah zirve yürüyüşünde

evinde Kasımpaşa’yı Jorquera’nın golüyle yenerek 12 puanla ikinci sıraya yükseldi

Timsah zirve yürüyüşünde
Son haftaların formda takımı Bursaspor evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Yeşil-Bayazlılar böylece Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçerek 12 puanla ligde ikinci sıraya yerleşti.

İSMAİL 74'TE KIRMIZI GÖRDÜ
MAÇIN ilk yarısı 0-0 sona erdi. 62. dakikada Otigba'nın uzaklaştırmak istediği top Jorquera'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşu köşeden filelere gitti: 1-0. 74. dakikada İsmail Konuk ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı dedi. İsmail de ikinci sıra kartı görüp atıldı. Fakat Tunay Torun'un penaltısını Harun kurtardı. Bursa kalan dakikalarda iyi savunma yapıp üç puanı aldı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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