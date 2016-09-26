Ozan’a kızdı şişeyi tekmeledi

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Hollandalı hoca Advocaat maçın 23. dakikasında kulübede adeta çaldırdı. Sarı-Lacivertli hoca Ozan İpek golü kaçırınca deliye döndü.
ÇILGINA DÖNDÜ
Bu dakikada Advocaat kaçan golün etkisiyle kulübenin hemen yanında bulunan şişeği tekmeleyerek tepkisini ortaya koydu.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Gazete
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