  1. Kulübe yeterli değildi
  2. Ben size demedim mi!

Mustafa Akbaş şansını iyi değerlendirdi

Mustafa Akbaş şansını iyi değerlendirdi
Ersun Yanal'ın Güray ve Ibanez gibi 2 sol beke rağmen bu mevkide görevlendirdiği Mustafa Akbaş, performansı ile göz doldurdu. Akbaş'ın, ilerleyen haftalarda da bu mevkide oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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