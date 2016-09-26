Kulübe yeterli değildi

Galatasaray'ın 2-0 öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindiği Beşiktaş derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Riekerink vardı... Hollandalı hoca, oyuna geç hamle yaptığı gerekçesiyle taraftarların tepkisini çekmişti.
2-2'YE İZİN VERMEMELİYDİK
Kurmaylarıyla değerlendirme yapan Hollandalıhocanın kendini savunduğu ortaya çıktı. Riekerink'in,"Josue ve Cavanda fiziki açıdan geride.O yüzden 75'e kadar bekledim. Kulübede DeJong, Sigthorsson, Podolski olsa hamleyi erkenyapardım. Fakat ne olursa olsun 2-2'ye izin vermeme-liydik" dediği öğrenildi.
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