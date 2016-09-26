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Kulübe yeterli değildi

Cavanda ile Josue’nin fiziki açıdan geride olduğunu söyleyen , “De Jong, Sigthorsson ve Podolski kulübede olsa hamleyi erken yapardım”

Kulübe yeterli değildi
Galatasaray'ın 2-0 öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindiği Beşiktaş derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Riekerink vardı... Hollandalı hoca, oyuna geç hamle yaptığı gerekçesiyle taraftarların tepkisini çekmişti.

2-2'YE İZİN VERMEMELİYDİK
Kurmaylarıyla değerlendirme yapan Hollandalı hocanın kendini savunduğu ortaya çıktı. Riekerink'in, "Josue ve Cavanda fiziki açıdan geride. O yüzden 75'e kadar bekledim. Kulübede De Jong, Sigthorsson, Podolski olsa hamleyi erken yapardım. Fakat ne olursa olsun 2-2'ye izin vermeme- liydik" dediği öğrenildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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