Kayseri ilk yarıda bitirdi

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Kayserispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. 9. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında ceza alanında iyi yükselen Samba Sow, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. 34. dakikada Deniz Türüç'ün orta sahadan ceza alanına sokuldu. Derinlemesine uzun bir pas attı. Welliton arka direkte topu filelerle buluşturdu: 2-0. 83. dakikada Janster'in penaltı golü skoru belirledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.