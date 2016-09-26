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Kayseri ilk yarıda bitirdi

Sarı-Kırmızılılar 9. dakikada Samba Sow ve 34. dakikada Welliton ile 2-0’ı buldu... Rize’ye Janster’in golü yetmedi

Kayseri ilk yarıda bitirdi
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Kayserispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. 9. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında ceza alanında iyi yükselen Samba Sow, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. 34. dakikada Deniz Türüç'ün orta sahadan ceza alanına sokuldu. Derinlemesine uzun bir pas attı. Welliton arka direkte topu filelerle buluşturdu: 2-0. 83. dakikada Janster'in penaltı golü skoru belirledi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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