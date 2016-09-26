Kartal’la sarmaş dolaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmailKartal 484 gün sonra Kadıköy'e busefer Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi.Kartal 2014- 2015 sezonunda Sarı-Lacivertlitakımın teknik patronluğunu üstlenmişti.Maç öncesi ilginç bir gelişmeyaşandı. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemdeKartal ile problem yaşayan ve 1 maçta formasınıçıkarıp hocasına doğru atan Emenikeeski hocasıylasarmaş dolaş oldu. İkili birbirlerine sarılırkenaralarındaki kırgınlık da sona ermiş oldu.
TARAFTARDAN TEZAHÜRAT
Fenerbahçeli oyuncular da maç öncesi Kartal ile hasret giderdi. Kartal ile bazı oyuncuların maç başlamadan sohbet ettiği görülürken taraftar kendisini alkışladı.
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