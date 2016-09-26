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Kartal’la sarmaş dolaş

’yi çalıştırdığı dönemde Nijeryalı futbolcu Emenike ile sorunlar yaşayan maçtan önce eski oyuncusuyla sarmaş dolaş oldu. Böleyce küskünlük bitti.

Kartal’la sarmaş dolaş
Teknik Direktörü İsmail Kartal 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi. Kartal 2014- 2015 sezonunda Sarı-Lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenmişti. Maç öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Kartal ile problem yaşayan ve 1 maçta formasını çıkarıp hocasına doğru atan Emenike eski hocasıyla sarmaş dolaş oldu. İkili birbirlerine sarılırken aralarındaki kırgınlık da sona ermiş oldu.

TARAFTARDAN TEZAHÜRAT
Fenerbahçeli oyuncular da maç öncesi Kartal ile hasret giderdi. Kartal ile bazı oyuncuların maç başlamadan sohbet ettiği görülürken taraftar kendisini alkışladı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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