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Kaleci Boffin attı Es-Es puanı kaptı

Ümraniye deplasmanında 2-1 geriye düşen Eskişehir, kaleci Boffin’in golüyle 2-2’yi buldu

Kaleci Boffin attı Es-Es puanı kaptı
TFF 1. Lig'de haftanın en ilginç maçı İstanbul'da oynanadı... Ümraniyespor deplasmanına çıkan , kalecisi Ruud Boffin'in 88. dakikada kendi yarı sahasından attığı serbest vuruş golüyle puanı aldı. Semih'le öne geçen Es-Es, İbrahim ve Samet'e engel olamadı. Ama Boffin skoru belirledi: 2-2.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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