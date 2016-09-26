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İspanyollar övgü dizdi baş aktör Arda!

İspanyol basını ’ın Iniesta’nın pozisyonunda çok verimli olduğunu yazdı

İspanyollar övgü dizdi baş aktör Arda!
Barcelona'nın Gijon'u 5-0 yendiği lig maçında bir gol ve asistlik performans sergileyen milli futbolcu, İspanyol gazetelerinden övgü dolu sözler aldı. Arda'nın Gijon maçı sırasında çekilen fotoğrafını manşetinde kullanan L'esportdiu, "Korkutuyorlar" başlığını attı ve şu ifadeleri kullandı: " Iniesta'nın pozisyonunda görev yaptı. Türk futbolcu oynadığı bu alanda da takım için çok verimli oldu."
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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