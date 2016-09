İlk devrede harikaydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat Gaziantepspor karşısında galibiyeti fazlasıyla hak ettiklerini söyledi. Hollandalı hoca, "İlk yarıda harika oynadık. Pas oyunlarımız ve pozisyonlarımız çok başarılıydı. Bazen son vuruşu veya son pası iyi veremedik. Tek sıkıntılı nokta soyunma odasına tek golle girmemizdi. Maç 1-0 devam ettiği sürece her zaman bir risk vardır. Rakip üzerinize gelmeye başlar. İlk yarıda çok fazla enerji harcadık. Bu nedenle 2. yarı tempo konusunda sıkıntı yaşadık. Maçın sonunda hak ederek galibiyete ulaştık" dedi. 3 günde bir maç oynadıklarının hatırlatılması üzerine Advocaat, "Bana her zaman fikstür sorusunu soruyorsunuz. Her maç zordur. Bu işler böyle yürür" ifadesini kullandı.



VAN PERSIE HENÜZ YETERİNCE HAZIR DEĞİL

Emenike' nin formu ve Van Persie'nin durumu ile ilgili konuşan Hollandalı hoca, "Van Persie şu anda hazır değil. Oynamak için hazır olmalı. Şu anda fiziksel kondisyonerimizle çalışıyor. Daha iyi forma girebilmek için elinden geleni yapıyor. Biraz daha zamanı ihtiyacı var" dedi. Her şeyin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Advocaat, "Son 2 maçta 6 puan almamız güzel. Ligin yukarısıyla aramızda 4 puan fark var. Her şey bizim elimizde" diye konuştu.