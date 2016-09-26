İlk devrede harikaydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü ilk 45’te rakibe pozisyon bile vermediklerini ifade ederek, “İlk devrede harika oynadık” dedi. Hollandalı hoca ilk yarıda çok enerji harcadıklarını söyleyerek, "2. yarı tempomuz düştü. Ama haklı bir galibiyet aldık" dedi.
Fenerbahçe Teknik DirektörüAdvocaat Gaziantepsporkarşısında galibiyetifazlasıyla hak ettiklerinisöyledi. Hollandalı hoca, "İlk yarıdaharika oynadık. Pas oyunlarımızve pozisyonlarımız çok başarılıydı.Bazen son vuruşu veya son pası iyiveremedik. Tek sıkıntılı nokta soyunmaodasına tek golle girmemizdi.Maç 1-0 devam ettiği sürece herzaman bir risk vardır. Rakip üzerinizegelmeye başlar. İlk yarıda çokfazla enerji harcadık. Bu nedenle2. yarı tempo konusunda sıkıntıyaşadık. Maçın sonunda hak ederekgalibiyete ulaştık" dedi. 3 gündebir maç oynadıklarının hatırlatılmasıüzerine Advocaat, "Bana herzaman fikstür sorusunu soruyorsunuz.Her maç zordur. Bu işler böyleyürür" ifadesini kullandı.
VAN PERSIE HENÜZ YETERİNCE HAZIR DEĞİL Emenike' nin formu ve VanPersie'nin durumu ile ilgili konuşanHollandalı hoca, "Van Persieşu anda hazır değil. Oynamak içinhazır olmalı. Şu anda fiziksel kondisyonerimizleçalışıyor. Daha iyi formagirebilmek için elinden geleni yapıyor.Biraz daha zamanı ihtiyacı var"dedi. Her şeyin kendi ellerinde olduğunuifade eden Advocaat, "Son2 maçta 6 puan almamız güzel.Ligin yukarısıyla aramızda 4puan fark var. Her şey bizim elimizde"diye konuştu.
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