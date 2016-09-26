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Hooijdonk’un oğlundan imalı RVP mesajı

Hooijdonk’un oğlundan imalı RVP mesajı
F.Bahçe' nin unutulmaz yıldızı Van Hooijdonk'un oğlu Sydney, G.Antep maçında kadroda yer almayan Van Persie ile ilgili ilginç bir tweet attı. Breda'nın U 17 takımında oynayan Sydney sosyal medya hesabından, "Van Persie bu sene çok formda lol" mesajını paylaştı. ile Van Persie'nin arasının açık olduğu bir süredir biliniyordu.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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