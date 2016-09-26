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Hollanda’da kral artık

Vitesse ağlarını da sarsan milli futbolcu 6 golle krallığa yükseldi...

Hollanda’da kral artık Enes Ünal
Hollanda'da Enes Ünal fırtınası esmeye devam ediyor... Twente formasını giyen milli futbolcu, Vittese ağlarını da havalandırdı ve bu sezon 6. golüne imzasını attı. Enes Ünal böylece Hollanda Ligi'nin en golcü futbolcusu oldu. 16. dakikada genç yıldızın golüyle 1-0 öne geçen Twente, 85. dakikada Celine ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip 90. dakikada Baker'ın golüne engel olamasa da maçı 2-1 kazanmayı başardı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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