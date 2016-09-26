Gomez için hukuki adım

Kartal Gomez'in transferinde hakkına düşen parayı almak için start verdi. Gomez'in 3. bir takıma transfer olması halinde satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunan Beşiktaş transfer sürecini UEFA ve FIFA'ya taşımak için düğmeye bastı. Siyah- Beyazlı yönetim ilk iş olarak Fiorentina'dan paylarına düşen 3.5 milyon Euro'yu ödemesini talep edecek. Ret cevabı aldığı takdirde Beşiktaş UEFA ve FIFA'ya başvuracak.