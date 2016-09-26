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çok yaman

Gençlerbirliği çok yaman
Ligde namağlup durumda bulunan , sahasında konuk ettiği Karabükspor'u 2-0 yenerek üst sıralara tırmanmaya devam etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Ankara takımı Landel ve İrfan Can'ın golleriyle 3 puana uzandı. Karabükspor'da Kerim Zengin 12. dakikada kırmızı kart gördü.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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