Galatasaray’ın Katar’dan hiçbir farkı yok!

Beşiktaş formasıyla 2014-15 sezonunda 27 gol atan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Demba Ba, önceki günkü derbiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çin'de Shanghai Shenhua forması giyen ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, davetli olarak geldiği derbi sonrası G.Saray'ı eleştirdi. Demba Ba, "Almanya karşısındaki Katar'ı izler gibiydim. Bu kadar defans yapan bir takım, şansıyla da iki gol bulursa ne yaparsınız! Beşiktaş yapabileceğinin en iyisini yaptı. Taraftar hiç üzülmesin. Çünkü 2 puan gitmedi, bir puan inançla kazanıldı. Şu anda bir kontratım var ama ileride yine Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Çünkü bu statta gol atmak ve sevinci taraftarımla yaşamak bana mutluluk verecek" dedi.