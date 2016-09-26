Galatasaray’ın Katar’dan hiçbir farkı yok!

Beşiktaş formasıyla 2014-15 sezonunda 27 gol atan ve taraftarların sevgilisi haline gelen DembaBa, önceki günkü derbiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çin'de Shanghai Shenhua forması giyen ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, davetli olarak geldiği derbi sonrası G.Saray'ı eleştirdi. Demba Ba, "Almanyakarşısındaki Katar'ı izler gibiydim.Bu kadar defans yapan birtakım, şansıyla da iki gol bulursane yaparsınız! Beşiktaşyapabileceğinin en iyisini yaptı.Taraftar hiç üzülmesin. Çünkü2 puan gitmedi, bir puan inançlakazanıldı. Şu anda bir kontratımvar amaileride yine Beşiktaş'adönmek istiyorum.Çünkü bu statta gol atmak vesevinci taraftarımla yaşamakbana mutluluk verecek" dedi.
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