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’dan Trabzon’a 8 milyon Euro fatura!

FIFA’dan Trabzon’a 8 milyon Euro fatura!
Trabzonspor'da FIFA depremi yaşanıyor. Bordo Mavili kulübe Majeed Waris ve ve Kevin Constant transferinde geciken ödemeler sebebi ile 8 Milyon Euro ödemesi gerektiğini bildirdi. 'nın yaptığı bildirime göre Kulübü'nün bu parayı 10 gün içerisinde ödemesi gerektiği bildirildi. Trabzonspor'un konu hakkında açıklama yapması ve karara itiraz etmesi bekleniyor.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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