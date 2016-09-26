Fenerbahçe için zorlu fikstür başlıyor

Ligde son 2 maçı galip bitirerek yeniden zirve yarışına ağırlığını koyan Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler 29Eylül'de Feyenoord ile karşılaştıktan sonra 2 Ekim'de ligde Osmanlıspor ile kozlarını paylaşacak.
ATEŞTEN GÖMLEK Fenerbahçe 16 Ekim'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hemen ardından Kanarya 20Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın konuğu olacak. Bu maçtan sonra da 24 Ekim'de Konya deplasmanına gidecek. 30Ekim'de ligde Karabükspor'u konuk edecek olan Sarı-Lacivertli takım 3 Kasım'da ise ManchesterUnited ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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