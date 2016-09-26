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için zorlu fikstür başlıyor

Avrupa Ligi’nde ile karşılaşacak olan F.Bahçe’yi ardından Osmanlı maçı bekliyor. Kanarya Ekim ayında da zorlu ekiplerle oynanacak.

Fenerbahçe için zorlu fikstür başlıyor
Ligde son 2 maçı galip bitirerek yeniden zirve yarışına ağırlığını koyan Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler 29 Eylül'de Feyenoord ile karşılaştıktan sonra 2 Ekim'de ligde Osmanlıspor ile kozlarını paylaşacak.

ATEŞTEN GÖMLEK
Fenerbahçe 16 Ekim'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hemen ardından Kanarya 20 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın konuğu olacak. Bu maçtan sonra da 24 Ekim'de Konya deplasmanına gidecek. 30 Ekim'de ligde Karabükspor'u konuk edecek olan Sarı-Lacivertli takım 3 Kasım'da ise Manchester United ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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