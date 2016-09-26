  1. Kadıköy yine bomboş!
  2. Ayağınız yere bassın

Fener bu işe baş koydu

22’de Emenike ile öne geçen Fenerbahçe, 80’de Ghilas’ın golüne engel olamadı. Ama 86’da sahneye çıkan Josef galibiyeti getirdi. Beşiktaş ve Galatasaray ile fark 4’e indi

Fener bu işe baş koydu
Kanarya seriye bağladı... Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 5-1 kazanan Fenerbahçe dün de Kadıköy'de Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Sarı-Lacivertliler böylece Beşiktaş ve Galatasaray'la puan farkını 2'ye indirdi... 11. dakikada rakibinden sıyrılarak önünü boşaltan Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından, kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert vuruşunda, top üstten auta gitti. 22. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Lens'in etkili ortasına Emenike kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0. 36. dakikada Volkan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti devre 1-0 sona erdi.

GHILAS'IN GOLÜ ŞOK ETKİSİ YARATTI
İkinci yarıya Gaziantepspor daha iyi başladı... 60. dakikada Larsson ile paslaşan Andan goller burun buruna kaldı ama çok kötü vurdu. 80. dakikada Kjaer'den sıyrılan Ghilas, Volkan'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 86. dakikada Lens'in kullandığı kornere çok iyi yükselen Souza, Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi: 2-1.

EMENİKE ANTEP'İ ÇOK SEVİYOR
Geçen hafta Kasımpaşa maçının yıldızı olan Emmanuel Emenike dün de Gaziantepspor ağlarını sarstı. Nijeryalı yıldız böylece Kırmızı-Siyahlı ekibe karşı oynadığı 6. maçında 6. golünü atmayı başardı. Emenike ayrıca 3 yıl aradan sonra kafa golü attı. Yıldız futbolcu son olarak Spartak Moskova formasını giyerken bunubaşarmıştı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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