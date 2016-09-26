D.Kiev hazırlığı başladı

Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Dinamo Kiev'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda derbi maçta oynayan futbolcular rejenarasyon çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.