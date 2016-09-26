Çok güzel hareketler bunlar

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi her anlamda gündemde iz bırakmayı başardı... Beşiktaş ve Galatasaray'ın sergilediği müthiş mücadelenin dışında ortaya çıkan Fair Play görüntüleri herkesin büyük alkışını aldı. Sarı-Kırmızılılar dün bir açıklama yaparak ezeli rakibine teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Birkaç münferit hadise dışında sporun ruhuna ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz. Beşiktaş yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, Beşiktaş yönetimini ve taraftarını TT Arena'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz" denildi.



BAKAN KILIÇ DA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Türk futbolu için bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı. 5 yıl aradan sonra deplasman takımı taraftarına açılan ilk derbinin hem öncesi hem de sonrasında hiçbir olumsuz olay yaşanmazken, iki kulüp başkanları ve yöneticileri de dostane görüntüler sergiledi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hafta boyunca yaptığı sağduyu çağrıları da ortaya çıkan tabloda önemli bir rol oynadı.



