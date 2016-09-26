Ben size demedim mi!

Süper Lig'de üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahan'ı 6-0'la geçen Trabzonspor, ligde de Atiker Konyaspor'u mağlup etmenin sevincini yaşadı. Son saniyede takımına galibiyeti getiren golü atan Yusuf Erdoğan'ın sahada döktüğü gözyaşları, soyunma odasında ise yerini coşkuya bıraktı. Alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutlayan bordo-mavili oyuncuların, bunun bir seriye dönüşmesi için de birbirlerine söz verdi. Hakem tarafından maç içerisinde gösterdiği tepki nedeniyle tribüne gönderilen Teknik Direktör Ersun Yanal da, galibiyet sevincini taraftarlarda kutladıktan sonra soluğu soyunma odasında aldı. Tecrübeli çalıştırıcının futbolcuları tek tek tebrik ettikten sonra, "Size 90 dakika mücadele edin. Sonucunu sonra görün demiştim. Mücadele edersek, hırslı oynarsak neler olabileceğin en iyi kendiniz gördünüz. Bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olsun" ifadesini kullandı.