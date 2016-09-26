  1. Mustafa Akbaş şansını iyi değerlendirdi
  2. FIFA’dan Trabzon’a 8 milyon Euro fatura!

Ben size demedim mi!

Konya karşısında alınan galibiyet Trabzon camiasını sevince boğdu. Teknik patron Yanal, futbolcularına “Size sonuna kadar mücadele etmenizi söylemiştim. İşte sonucu gördünüz” dedi

Ben size demedim mi!
Süper Lig'de üst üste aldığı üç mağlubiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahan'ı 6-0'la geçen Trabzonspor, ligde de Atiker Konyaspor'u mağlup etmenin sevincini yaşadı. Son saniyede takımına galibiyeti getiren golü atan Yusuf Erdoğan'ın sahada döktüğü gözyaşları, soyunma odasında ise yerini coşkuya bıraktı. Alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutlayan bordo-mavili oyuncuların, bunun bir seriye dönüşmesi için de birbirlerine söz verdi. Hakem tarafından maç içerisinde gösterdiği tepki nedeniyle tribüne gönderilen Teknik Direktör Ersun Yanal da, galibiyet sevincini taraftarlarda kutladıktan sonra soluğu soyunma odasında aldı. Tecrübeli çalıştırıcının futbolcuları tek tek tebrik ettikten sonra, "Size 90 dakika mücadele edin. Sonucunu sonra görün demiştim. Mücadele edersek, hırslı oynarsak neler olabileceğin en iyi kendiniz gördünüz. Bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olsun" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar