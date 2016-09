Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le oynanacak maç öncesi futbolcularının beynini yıkadı. İdmandan önce futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştiren Güneş'in, "Ayağınız yere bassın. Galatasaray maçından çıkaracağımız derslerle yolumuza devam edeceğiz. Kendi sahamızda 2-0 yenik duruma düştüğümüz dakikaya kadar oynanan futbol beni çok üzdü. Sizleri tanıyamadım. Bir ara kendi kendime 'Acaba bunlar benim oyuncularım mı?' diye sorduğumu bile hatırlıyorum. Çok top kaybı yaptık. Paslarımız isabetsizdi. Söylediğim hiçbir şeyi uygulamadınız. Bu kadar panik havası içinde olmanız beni çok şaşırttı. İnanılmaz derecede kötüydünüz" dediği öğrenildi.



BİRBİRİNİZİN AÇAĞINI KAPATMALISINIZ

Maçın 2. yarısında her şeyin değiştiğini dile getiren Güneş'in oyuncularına, "Karşımda derbinin 2. yarısındaki takımı görmek istiyorum. Eğer biraz şanslı biraz da becerikli olsaydık o maçı kazanacaktık. Sizden şimdi derbiyi unutmanızı istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde geleceğimizi belirleyecek en kritik maçlardan birine çıkacağız. Dinamo Kiev karşısında çok koşan, mücadele eden, yardımlaşan, savaşan ve birbirlerinin açığını kapatmak için mücadele eden bir oyun tarzında olmanızı istiyorum" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.