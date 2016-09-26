BeşiktaşTeknik DirektörüŞenolGüneş, Dinamo Kiev'le oynanacakmaç öncesi futbolcularının beyniniyıkadı. İdmandan önce futbolcularıylabir görüşme gerçekleştirenGüneş'in, "Ayağınız yere bassın.Galatasaray maçından çıkaracağımızderslerle yolumuza devamedeceğiz. Kendi sahamızda 2-0yenik duruma düştüğümüz dakikayakadar oynanan futbol beni çoküzdü. Sizleri tanıyamadım. Bir arakendi kendime 'Acaba bunlar benimoyuncularım mı?' diye sorduğumubile hatırlıyorum. Çok top kaybıyaptık. Paslarımız isabetsizdi. Söylediğimhiçbir şeyi uygulamadınız. Bukadar panik havası içinde olmanızbeni çok şaşırttı. İnanılmaz derecedekötüydünüz" dediği öğrenildi.
BİRBİRİNİZİN AÇAĞINI KAPATMALISINIZ Maçın 2. yarısında her şeyin değiştiğini dile getiren Güneş'in oyuncularına, "Karşımda derbinin 2. yarısındaki takımı görmek istiyorum. Eğer biraz şanslı biraz da becerikli olsaydık o maçı kazanacaktık. Sizden şimdi derbiyi unutmanızı istiyorum. ŞampiyonlarLigi'nde geleceğimizi belirleyecek en kritik maçlardan birine çıkacağız. Dinamo Kiev karşısında çok koşan, mücadele eden, yardımlaşan, savaşan ve birbirlerinin açığını kapatmak için mücadele eden bir oyun tarzında olmanızı istiyorum" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
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