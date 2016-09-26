Advocaat 3 yıldızın üst ünü çizdi

Advocaat Gaziantepspor karşılaşmasında Van Persie, Aatif ve Salih Uçan'ı yine maç kadrosuna almadı. Hollandalı hoca geçen hafta olduğu gibi Van Persie'yi kadroya almadı. Hollandalı futbolcu 1 hafta aradan sonra dün yapılan son çalışmaya katılmasına rağmen 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
AYNI KARAR Advocaat, Van Persie'nin yanı sıra Salih Uçan ve Aatif'a kadroda yer vermedi. 2 oyuncu geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroya alınmamıştı. Fernandao ise sakat olduğu için Gaziantep maçında kadroda yer almadı.
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