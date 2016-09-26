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5. hafta bugün bitiyor Adana-Alanya

saat 20.00’de Alanya’yı ağırlıyor...

5. hafta bugün bitiyor Adana-Alanya
Süper Lig'in 5. haftası bu akşam Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak maçla tamamlanıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de start alacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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