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Yılmayıp başaracağız

, “Yılmayıp başaracağız” diye konuştu

Yılmayıp başaracağız
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta dün yöneticilerle bir araya geldi. Usta toplantı sonrası genel konuların konuşulduğunu söyleyerek, "Yönetim birlik ve beraberlik içinde Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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