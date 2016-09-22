Yılmayıp başaracağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta dün yöneticilerle bir araya geldi. Usta toplantı sonrası genel konuların konuşulduğunu söyleyerek, "Yönetim birlik ve beraberlik içinde Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız.