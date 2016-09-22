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Yıldız isimleri kesmedi

Yıldız isimleri kesmedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Ardahanspor karşısında köklü bir revizyon yapmadı. Tecrübeli teknik adam gençleri kulübede oturturken Okay, Aytaç, Mehmet Ekici ve Suk gibi oyuncuları ilk 11'de görevlendirdi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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