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’da

Beşiktaş-Kasımpaşa arasında üç sene önce oynanan maçta tanışan çift ü ’da yaptı.

Vodafone Arena’da düğün
Vodafone Arena'da . Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında 3 sene önce oynanan maçta tanışan Beşiktaş taraftarları Penok Aris Gelgeç ile Hande Baran cumartesi Vodafone Arena'da evlendi. 150 davetliyle birlikte gelen çift dans ederek yakınlarıyla eğlendi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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