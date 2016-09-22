Tek başına orta saha

Cimbom'un bu sezon başında HerthaBerlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci,Süper Lig'in geride kalan 4 haftalıkbölümünde en çok dikkat çeken isimlerden birisioldu... Pas, isabetli pas, topla buluşma ve topçalma istatistiklerinde ligin en iyisi olan gurberçifutbolcu, Vodafone Arena'da oynanacak derbininkader adamlarından birisi olacak.
ATIBA GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
Hatta Tolga, Beşiktaş'ıniki ön liberosuAtiba Hutchinsonve Gökhan İnler'letek başına yarışıyor!..Ligde şu anakadar 4 maçta daforma giyen Atiba,65.3 pas ortalamasıyakaladı. Gökhanİnler'in 2 maçlıkortalaması ise 57.5. Yani ikili maç başınatoplam 122.8 pas yapıyor.
SELÇUK'LA BİRLİKTE FARK ARTIYOR
Oysa ki Tolga Ciğerci tek başına 102.5'lik pas ortalaması yakalamış durumda. Genç yıldızın partneri Selçuk İnan'ın 67.5'lik ortalaması da dikkate alındığında rakam 170'e ulaşıyor. Tolga Ciğerci ayrıca mç başına 5.8 top çaarak dikkatleri çekiyor. Beşiktaş cephesinde ise Gökhan İnler3, Atiba Hutchinson ise 0.7 pas çalıyor. Yani ikilinin toplamı bile Tolga Ciğerci'ye yetişmiyor. Bu rakamların derbiye nasıl yansıyalacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.
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