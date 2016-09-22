Tek başına orta saha

Cimbom'un bu sezon başında Hertha Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, Süper Lig'in geride kalan 4 haftalık bölümünde en çok dikkat çeken isimlerden birisi oldu... Pas, isabetli pas, topla buluşma ve top çalma istatistiklerinde ligin en iyisi olan gurberçi futbolcu, Vodafone Arena'da oynanacak derbinin kader adamlarından birisi olacak.



ATIBA GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Hatta Tolga, Beşiktaş'ın iki ön liberosu Atiba Hutchinson ve Gökhan İnler'le tek başına yarışıyor!.. Ligde şu ana kadar 4 maçta da forma giyen Atiba, 65.3 pas ortalaması yakaladı. Gökhan İnler'in 2 maçlık ortalaması ise 57.5. Yani ikili maç başına toplam 122.8 pas yapıyor.



SELÇUK'LA BİRLİKTE FARK ARTIYOR

Oysa ki Tolga Ciğerci tek başına 102.5'lik pas ortalaması yakalamış durumda. Genç yıldızın partneri Selçuk İnan'ın 67.5'lik ortalaması da dikkate alındığında rakam 170'e ulaşıyor. Tolga Ciğerci ayrıca mç başına 5.8 top çaarak dikkatleri çekiyor. Beşiktaş cephesinde ise Gökhan İnler 3, Atiba Hutchinson ise 0.7 pas çalıyor. Yani ikilinin toplamı bile Tolga Ciğerci'ye yetişmiyor. Bu rakamların derbiye nasıl yansıyalacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.



Onur ÖZKAN