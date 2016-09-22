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Süper Lig bizim için yeni başlıyor

Süper Lig bizim için yeni başlıyor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü ligin kendileri için yeni başladığını söyledi. Ligde 2 hafta sonra milli maçlar için verilecek aranın kendilerine iyi geleceğini vurgulayan Tolunay Kafkas, "Takımı fizik olarak yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız takdirde Akhisar hak ettiği yere mutlaka ulaşacak" ifadesini kullandı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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